طرح البوستر الدعائى لمسلسل محمود حميدة ”نقل عام” تمهيدًا لعرضه خلال أيام

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل التليفزيوني «نقل عام» ، البوستر الدعائي للعمل تمهيدًا لعرضه خلال أيام.

المسلسل بطولة النجم محمود حميدة، الذي انفرد بالبوستر الدعائي وظهر فيه وهو جالس داخل إحدى وسائل النقل العام.

وانتهى أبطال العمل من تصوير أحداث المسلسل بقيادة المخرج عادل أديب الأيام الماضية، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في 30 حلقة، وتحمل كل حلقة من العمل اسمًا مختلفًا في إطار اجتماعي تشويقي حول عائلة النجم محمود حميدة الذي يجسد خلال أحداث العمل سائقًا في هيئة النقل العام، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور زوجته ويتزوج حميدة من الفنانة دينا ولديه أبناء وتجسدهم كل من الفنانة ريم البارودي وميرهان حسين.

أبطال وصناع مسلسل “نقل عام”

ويشارك في بطولة مسلسل "نقل عام" بجانب النجم محمود حميدة كوكبة من نجوم الفن وهم:

سوسن بدر

سميحة أيوب

أحمد بدير

دينا

ميرهان حسين

محمد محمود عبدالعزيز

محسن محيى الدين

إيهاب فهمي

إيمان أيوب

عابد عنانى

نهلة سلامة

نور خالد النبوى

هاجر الشرنوبى

أميرة أديب

وموسيقى تصويرية الموسيقار راجح داود.

وهو من تأليف وليد خيري.

وإخراج عادل أديب.

ويسجل مسلسل «نقل عام» التعاون الثاني بين محمود حميدة والمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز بعدما قدم معهما مسلسل «الأب الروحي» الجزء الأول عام 2017.