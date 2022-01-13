اليوم.. طرح تذاكر حفلتى الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابرعن البدء في حجز تذاكر حفلتي أوركسترا الموسيقار عمر خيرت، اليوم الخميس.

ويقام حفل الموسيقار عمر خيرت مساء يومي 23 و 24 يناير الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتباع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا وعبر المنافذ الرسمية الخاصة بها.

ويبدأ الحفلان في تمام الساعة الثامنة مساء، وأعد الموسيقار عمر خيرت للحفلين برنامجًا فنيًا متنوعًا يتضمن تقديم مختارات من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد ومن بينها “ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، افتتاحية مصرية، غوايش، وجه القمر، اللقاء الثانى، حنين”.

بالإضافة إلى: "البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك وعارفة".

وترفع حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت دائما شعار "كامل العدد" فهي من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا المصرية وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة ما يسبب تكدس الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور متحور الفيروس الجديد “أوميكرون” وخطورته على الجماهير.

و تعد الموسيقى التي يقدمها عمر خيرت من أحد ألوان الفنون الراقية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، وأصبحت حفلاته ظاهرة تشد الانتباه من محبي ومتابعي الفنون الرفيعة.

ونال الموسيقار الكبير عمر خيرت الكثير من الجوائز المحلية على مستوى المنطقة ومن أهمها جائزة الشرق الأوسط للموسيقى وجائزة عمان في عام 1993 واشتهر بإعادة توزيع أعمال محمد عبدالوهاب الأصلية مثل "من غير ليه"، و أغاني أم كلثوم مثل: "إنت عمري".