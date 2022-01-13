آسطورة بالجمال.. أول ظهور لأبنة الفنان أحمد زاهر التي أخفاها عن الاعلام .. والجمهور : مش معقول دي ملكة جمال ؟| اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافته تكشف عن جمالها.

وتألقت ليلى أحمد زاهر بفستان لافت وقصير باللون الأخضر الغامق، كما يتميز بتفصيلة بسيطة وناعمة تبرز عن رشاقتها وجمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون البيج الذي يتناسب مع ظهورها، وحملت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج الفاتح لأكمال ظهورها.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت ليلى أحمد زاهر، شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تكشف عن اناقتها وجمالها.

ولم تتكلف ليلى أحمد زاهر، بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط، وعقد حول الرقبة ليضيف لمسة جمالية لظهورها.