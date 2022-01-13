إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته فيسبوك

أعلن الفنان إدوارد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب إدوراد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إيجابي كورونا"، وانهالت التعليقات من متابعيه ونجوم الفن بالدعاء له بالشفاء العاجل .

واحتفل إدوارد، أمس بعيد زواجه، ونشر صورة له مع زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق إدوارد، على الصورة قائلا: " كل سنة وحنا مع بعض ربنا يخليكي لينا يا أغلي ما في حياتي".

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