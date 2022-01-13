“أسوأ يوم عدى عليا في حياتي”.. أول تعليق لـ إدوارد بعد إصابته بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - وصف الفنان إدوارد يومه أمس بأنه الأسوأ في حياته وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب إدوارد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بجد أسوأ يوم عدى عليا في حياتي يارب أشفي كل مريض”. وانهالت التعليقات من الفنانين على المنشور متمنيين الشفاء لإدوارد ومنهم عماد زيادة وإيهاب فهمي ومي سليم وسامح حسين ونضال الشافعي وهالة صدقي وشذى. وتعاقد إدوارد مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل “ملف سري” مع النجم هاني سلامة، والذي بدأ تصوير أولى مشاهده الأبوع الجاري، وهو من إخراج حسن البلاسي. اقرأ أيضا “جريمة مكتملة الأركان”.. خالد منتصر يكشف سبب وفاة وائل الإبراشي بـ”الحبة السحرية” (مستندات) “مش قادرة اتكلم ومفيش تحسن”.. مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها بعد إصابتها بكورونا ساندي تتهم روبي بتسريب أغنية “في اللا لالا” بصوتها عن قصد (فيديو) أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على أنباء وفاتها (صورة) زوجة وائل الإبراشي تكشف سبب غياب ابنتهما عن الجنازة وتهدد بمقاضاة طبيب تسبب في خطأ طبي شاهد أيضا

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