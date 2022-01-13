نتفليكس تطرح الإعلان الرسمى الأول فيلم عربى ”أصحاب ولا أعز”

كشفت شبكة "نتفليكس" عن الإعلان الرسمي لفيلم "أصحاب.. ولا أعزّ"، المقرر عرضه يوم 20 يناير الجاري.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

الفيلم هو النسخة العربية المنتظرة من الفيلم العالمي "Perfect Strangers"، ويجمع نخبة من كبار الفنانين العرب للمرة الأولى، على رأسهم الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، النجمة المصرية منى زكي، والفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز وعادل كرم وفؤاد يمين وديامان بوعبود.

تفاصيل فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب.. ولا أعزّ" هو أول الأفلام العربية من إنتاجات نتفليكس، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول مجموعة من الأصدقاء يجتمعون سوياً على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، ولكن يكتشفون أن هذه اللعبة تحمل الكثير من المفاجآت والأسرار التي لا يعلمها أحد.

الفيلم من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له ومن إنتاج Front Row Filmed Entertainment و Film Clinic و Empire Entertainment وYalla Yalla. منتج منفذ ميادة الحراكي والمؤلف الموسيقي خالد مزنّر وكتابة وسام سميرة وغبريال يمين.

"Perfect Strangers" هو الفيلم الإيطالي الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة، وسيعرض الفيلم على نتفليكس يوم 20 يناير 2022 في 190 دولة مترجما إلى 31 لغة ومدبلج الى 3 لغات.

على جانب آخر، تستعد بطلة الفيلم النجمة مني زكي لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «لام شمسية» نهاية شهر يناير الجاري بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل من معاينة أماكن التصوير والتعاقد مع الأبطال المشاركين.