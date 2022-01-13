ريهام عبد الحكيم وإيمان عبد الغنى نجمتا احتفالية كوكب الشرق بالأوبرا

يقام فى الثامنة مساء الأحد 16 يناير الجارى، على المسرح الكبير أمسية من زمن الفن الجميل يحييها كل من المطربات ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني والعازفان ماجد سرور (قانون) ، إيهاب صبحي (كمان) بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك ضمن سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر غنائيات ام كلثوم منها فات الميعاد، هجرتك، دليلي احتار، لسه فاكر الى جانب لحن بعيد عنك، وموسيقى بعنوان عزيزي عبده صالح.

احتفاليات كوكب الشرق تأتى بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى (أم كلثوم) ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية فى اطار جهد دار الاوبرا المصرية لمد جسور التواصل بين الماضى العريق والحاضر الواعد والمستقبل المشرق.

كما تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح أحدث أغانيها، خلال يناير الجارى، لتكون أولى أغنياتها فى العام الجديد، حيث انتهت مؤخرًا من تسجيلها وتحمل اسم "قبل أما أنام"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازى.

أغنية "قبل أما أنام"، من كلمات الشاعر سلامة على، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، ومكساج محمود عزت، وتنتمي الأغنية للون الرومانسي إلى حد كبير، وتستعد الفنانة بعدها لطرح أكثر من عمل، بالإضافة لعدة حفلات جديدة.

يذكر أن أخر حفلات الفنانة ريهام عبد الحكيم، حفلات صوت السينما مع النجم مدحت صالح وحفلات مهرجان الموسيقى العربية التى أقيمت بدار الأوبرا المصرية مع النجم صابر الرباعى.