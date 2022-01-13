وزيرة الثقافة تعقد مؤتمرا صحفيا لاعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب 53

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعقد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمرا صحفيا فى الواحدة بعد ظهر الاثنين 17 يناير بمركز المنارة للمعارض بالتجمع الخامس للاعلان عن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب والتى تاتى تحت شعار هوية مصر .. الثقافة وسؤال المستقبل وتتواصل فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وتحل عليها دولة اليونان كضيف شرف واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الاطفال وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، نيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة ، هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية .

وقال عبد الدايم، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب الثالث والخمسين يعود إلى موعده الأصلي في نهاية شهر يناير من كل عام، بعد أن أقيمت النسخة الأخيرة من معرض الكتاب بشكل استثنائي خلال شهر يونيو 2021 بسبب الوباء العالمي.

وأكدت أن الدورة القادمة ستشهد زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13 يوما متتاليا لإتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ودعم صناعة الكتاب والنشر.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي الخامس والخمسين للكتاب يحمل شعار “هوية مصر” وستكون اليونان ضيف الشرف. واختير الكاتبان الراحلان يحيى حقي وعبد التواب يوسف من شخصيات العام.