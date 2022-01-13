أروى تصدر أغنيتها السينجل الجديدة ”قلبي” عبر يوتيوب

بالتزامن مع بداية العام الجديد 2022، أصدرت النجمة أروى أغنيتها الجديدة "قلبي" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي الأغنية التي كانت أروى قد قدمتها لأول مرة بحفلها في إكسبو دبي، منذ أيام، وأصدرتها بشكل رسمي مع فيديو من الحفل.

"قلبي" من كلمات و ألحان تراث يمني، وتوزيع عمرو عبد، مزجت فيها أروى بين اللغتين العربية والإنجليزية بتوزيع عالمي، ويحقق العمل انتشاراً واسعاً بعد ساعات قليلة على إصداره.

وكانت أروى قد روجت منذ أيام عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للأغنية من خلال نشر مقطع منها.

من ناحيتها أكدت أروى حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها، معبرة عن سعادتها بالعمل الجديدة، مؤكدة أن أغنية "قلبي" تحمل فكرة جديدة ومتطورة.

أروى كشفت أيضاً عن تفاؤلها بنجاح أغنية "قلبي"، لما يحمله العمل من طابع طربي وقيمة فنية متميزة، والنتيجة تجربة موسيقية فريدة فنيًا، تبلورت في شكل أغنية طربية تعيش في مخزون ذاكرة ووجدان الجمهور، وتمنت أن تنال أغنية "قلبي" إعجاب الجمهور.