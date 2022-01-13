هنا الزاهد تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة هنا الزاهد تعافيها من فيروس كورونا من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وكتبت هنا الزاهد: "الحمد لله سلبي کورونا ومبسوطة جدا بردود افعالكوا على مسلسل "أنا وهي" و المشاهدات العالية على المسلسل.". وأضافت هنا الزاهد :"شكرا لكل الناس اللي بعتولي على شخصية “هند” شكرا لكل الناس اللي كلمتني بجد شكرا لاني تعبت جدا في الشخصية دى". وتابعت هنا الزاهد:" عايزة اشكر دكتورة منى قطب منتجة المسلسل والمخرج سامح عبدالعزيز لان بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع کده واستاذي اشرف عبد الباقي وصديقي احمد حاتم بجد اتبسط واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل ..انا و هي".

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