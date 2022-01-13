حكاية حضن عادل إمام الذي حرم الفنانة لبلبة من الزواج والإنجاب .. تفاصيل مثيرة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - علاقة صداقة قوية تجمع الفنانة لبلبة والفنان عادل إمام، كما أنهما تشاركا في بطولة عدد كبير من الأفلام التي حققت نجاحاً، وهذا ما سبب لها بعض المشاكل على صعيد حياتها الشخصية.

وكشفت الفنانة الكبيرة لبلبة في لقاء سابق ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عن العديد من الكواليس في حياتها الشخصية وسر عدم زواجها مرة أخري وحبها للزعيم ورفضها أكثر من عمل خلال الفترة الماضية، وغيرها من الأسرار.

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وقالت أنها كانت محظوظة بمقابلة موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، لافتة إلى أنها خلال جلستها معه نصحها برفض الأعمال دون المستوى والتفكير في حضور العزومات احترامًا للجمهور، وذلك من أجل استمرارها في النجاح.

وأكدت أنها ترفض المشاركة في أدوار هامشية احترامًا لنفسها وجمهورها، لافتة إلى أنها كانت تستشير السيناريست والكاتب الراحل وحيد حامد في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بمشاركاتها في الأعمال الفنية.

وأكدت: "خلال 2020 رفضت المشاركة في 9 أعمال فنية 4 منها مسلسلات و5 أفلام".

وأشارت إلى أن والدتها عندما مرضت استمرت في أزمتها الصحية 16 عامًا، وكان لديها الأولوية في علاجها وكان تقوم بعلاجها خارج مصر.

وتابعت: "اتعودت أعيش بالقليل وأعيش بالكتير، ولو مفيش أعيش على قدي وبأي حاجة أرضي وممكن أفتح الدولاب وألبس فستان قديم، وتلاجتي مفيهاش لحمة وفراخ بس ومبكلش إلا الجبنة بس رضا، وواثقة من كرم ربنا وراضية".

وقالت: "الوقت بيجري ونفسي أقول للدنيا بشويش علينا، وأنا واثقة من كرم ربنا أنه هيبعتلي حاجة مميزة وحلوة وهتبين حاجات جوايا مطلعتش.

وأكدت أنها تزوجت مرة واحدة فقط من الفنان حسن يوسف، لافتة إلي أنها عندما انفصلت عنه رفضت الزواج مرتين لأنها أعطت كل روحها للفن والسنوات مرت كالثواني ولم تفكر لحظة واحدة في الزواج.

وتابعت:"كان فيه شخصين حبوني وكانوا عايزين يتجوزوني ولكنهم محبوش الفن وقتها وقالولي اعتزلي التمثيل علشان مينفعش مراتي تبقي تروح تمثل وعادل إمام يحضنها وقلت لهم مش هخلي عادل إمام يحضني ولكنهم رفضوا رغبتي في الاستمرار في التمثيل".

وأكملت:"أحد الذين رغبوا في الزواج مني بعد الانفصال عن حسن يوسف كنت بحبه وأرغب في الزواج منه ولكن قلت لنفسي طريقه غير طريقي وتمنيت له السعادة وتكوين اسرة بعيدًا عني لأنني أحب الفن ووقتها ماما قالت إن بنتي مينفعش تسيب الفن لأنها بتحبه".

واستطردت:"الفن بيسرق عمر الفنان ولكنى مبسوطة وعمري ما ندمت لحظة علي الاستمرار في التمثيل، ولست نادمة اني مكونتش أسرة ولكني كنت أحب ذلك وأرغب في الإنجاب".

وأضافت:"خلال التصوير مع عادل إمام أكون يقظة للغاية وممكن يعمل رد فعل بوجهه اتعودت انى مضحكش علشان الشغل ميبوظش، والناس كلها حبتنا مع بعض، وأنا كمان بحب الزعيم ومعاه حسيت بنجاحي واستفدت كتير من جماهيريته الكبيرة لأن الناس كلها بتحبه وبحس بيه وأعرفه من ضربة جزمته قبل دخوله استوديو النحاس، ويتناول قهوته قبل الدخول للبلاتوه، وأعرف إذا كان مبسوط أو مزاجه مش كويس".

وأوضحت:"فيلم خلي بالك من جيرانك مكنش دوري كان دور الفنانة ميرفت أمين، وعملت الدور بعد اعتذارها ووقتها كلمني المخرج محمد عبد العزيز وفاروق صبري ووقتها مكنش عندي شغل وقاعدة في البيت مستنية ودايما جاهزة، ووافقت وكان العمل أول بطولة مطلقة لي، والحمد لله طول الوقت جاهزة، والفيلم من أحلي أدواري، وكل خطوة ليا بتكلم فيها مع ربنا .