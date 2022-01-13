أشرف زكى يكشف عن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين ، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة مستقرة والحمد لله، ليطمئن جمهور الفنان على حالته الصحية وذلك بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا.

وشهد اليومان الماضيان، تحسنا فى حالة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتواجده داخل مستشفى العزل بالعجوزة، حيث يستعد أبو زهرة لعمل مسحة pcr جديدة غدا الجمعة لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية ومعرفة إمكانية مغادرته المستشفى، لاسيما وأن حالته تتحسن تدريجيا منذ دخوله المستشفى وتلقى العلاج.

وتصدر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، تريند محرك البحث جوجل بعد منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، ودخوله للمستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وهو الأمر الذى جعل جمهور ومحبى عبد الرحمن أبو زهرة يحاولون معرفة تفاصيل إصابته منذ البداية.

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة ظهر كضيف شرف مؤخراً في مسلسل "موضوع عائلى" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت، من بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، ايناس كامل، محمد رضوان، طه الدسوقى، محمد القس، وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، حسام داغر وإخراج أحمد الجندى.