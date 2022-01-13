سوزان نجم الدين تتعافى من كورونا وتستكمل بيوت من ورق

تماثلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين للشفاء من فيروس كورونا عقب 20 يوما من إصابتها بالفيروس.

وقالت النجمة السورية في تصريحات لها: "الحمد لله تجاوزت الإصابة بكورونا، كانت شديدة عليا واستغرقت 20 يوما، فالعدوى لم تكن سهلة على الاطلاق بل صعبة جداً وعدت على خير.

لفتت إلى أنها تسافر صباح غدا الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستئناف تصوير مسلسلها السورى اللبناني الجديد "بيوت من ورق".

وتجسد النجمة السورية في المسلسل شخصية "جيجى" والتي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال أحداث المسلسل.