تفاصيل حالة الفنانة مديحة حمدي بعد إصابتها بكورونا

نفت الفنانة مديحة حمدي، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن دخولها مستشفى العزل، بعد تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث إنها لازالت تخضع للعزل المنزلي.

وحرصت الفنانة مديحة حمدي، على طمأنة جمهورها، بشأن تطورات حالتها الصحية، قائلة في إنّ الطبيب المُعالج لها طمأنها، وأنّ الحالة لا تستدعي دخول مستشفى العزل، رغم إنها تُعاني من صعوبات في التنفس والنهجان وكذلك صعوبة في الكلام.

وقالت الفنانة مديحة حمدي، إنها تتبع بروتوكول العلاج بانتظام، لحين التماثل للشفاء، متابعة: «أنا راضية بقضاء ربنا، وواخدة الموضوع بنظرة تفاؤل.. أهم حاجة دعواتكم أقوم بالسلامة».

وكانت الفنانة مديحة حمدي، قد أصيبت بفيروس كورونا، خلال تواجدها في مدينة السويس، إذ كانت تُشارك في إحدى الفاعليات هناك، فيما شعرت ببعض الآلام حتى تبين إصابتها بكورونا، مما اضطرت للعودة إلى القاهرة على الفور، للوقوف على تفاصيل حالتها الصحية كافة، والخضوع للعزل المنزلي.

يذكر أنّ الأيام القليلة الماضية، شهدت تزايدًا كبيرًا في حجم إصابات الفنانين والإعلاميين بفيروس كورونا، أبرزهم: «عبد الرحمن أبو زهرة، وإدوارد، ودوللي شاهين، وأحمد فهمي، والسيناريست تامر حبيب، وكذلك الإعلامي عمرو أديب، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي»، وآخرين.

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قد ناشدت الجهات الإنتاجية بضرورة اتباع إجراءات احترازية مشددة، خلال تصوير الأعمال الفنية، بشأن ضمان السلامة والحفاظ على صحة المُمثلين وجميع العاملين.