آسطورة في الجمال .. الزوجة الأولى لـ أبو هشيمة وأم أولاده تفاجئ الجميع في أول إطلالة لها اضاعت جمال ياسمين صبري وهيفاء وهبي (اتفرج الصور)

الرياض - محمد الاطلسي - تحول رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إلى مادة خصبة لوسائل الإعلام المختلفة التي أصبحت تترصد كل تحركاته ونشاطاته، خصوصا بعد زواجه من الممثلة المصرية ياسمين صبري في أبريل/ نيسان 2020.

ومؤخرا نشرت العديد من وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لزوجة أبو هشيمة الأولى، وأولادة منها، رغم حرصه على ابعادهم عن وسائل الإعلام.

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وكان الكثير يعتقد أن أبو هشيمة لم يتزوج قبل ياسمين صبري إلى من هيفاء وهبي فقط، وأنه ليس له أولاد، لكن الصور الأخيرة فاجأتهم، وغيرت كل معتقداتهم عن أبو هشيمة وحياته الخاصة. وقد ظهر أبو هشيمة في الصور التي شهدت تداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يتوسط أبنائه "عمر، ويوسف"، الذين أرتدو بدل رسمية سوداء أثناء حضورهم إحدى المناسبات. أما زوجة "أبو هشيمة" الأولى، واسمها "عبير"، فقد كانت زميلته في الجامعة أثناء فترة دراسته، وتزوجها وهو في عمر الثانية والعشرين بناءً على نصيحة مقربين، حتى يستقر ويركز في حياته العملية، حسب ماصرح به أبو هشيمة في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي المصري يوسف الحسيني.

وقد بينت صور "عبير" أن هناك قاسمًا مشتركًا بين زوجات "أبو هشيمة " الثلاثة من حيث لون الشعر الأسود الداكن والبشرة السمراء، وذهب بعض المغردين على مواقع التواصل الإجتماعي للقول بأن الزوجة الأولى تبدو أجمل من "هيفاء وهبي، وياسمين صبري"، وتملك ملامح جمال طبيعية خالية من المكياج والجمال المصطنع حسب قولهم. وكان أبو هشيمة، البالغ من العمر 45 عاما، قد تزوج ثلاث مرات، حيث تزوج في المرة الأولى من زميلته في الجامعة، وأنجب منها عمر عام 2000، أي أنه يبلغ الآن 20 عامًا ويلعب ضمن فريق ناشئين النادي الأهلي بالإضافة إلى إبن آخر يُدعى يوسف. وفي 2009، تزوج أبو هشيمة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في حفل زفاف أسطوري، وانفصل عنها عام 2012، ولم يرزقا بالأطفال.

وفي أبريل/ نيسان 2020، تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وصاحب هذه الزيجة ضجة كبيرة، وأصبح الثنائي حديث وسائل الإعلام المختلفة حتى اليوم.

ويعتبر أبو هشيمة من أبرز رجال الأعمال في مصر، وله العديد من المساهمات الإجتماعية، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات الرسمية والشعبية.