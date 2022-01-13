بلقيس تحيي حفلاً موسيقياً في الإمارات.. 18 يناير

أعلنت إحدى المنصات الإلكترونية عن استضافة المطربة الإماراتية بلقيس، لإحياء حفل موسيقي مدته 60 دقيقة بمناسبة افتتاح أعمال منصة البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 18 يناير 2022.

وستبث المنصة حفل Crossover With Balqees مباشرةً للمتابعين في جميع أنحاء العالم لتتيح لهم الاستمتاع بأحدث إصدارات بلقيس الحديثة، بما فيها أغنيتها الجديدة التي سيتم بثّها للمرة الأولى مباشرةً بالتعاون مع منسق أغاني، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها الكلاسيكية الشهيرة بلهجات خليجية متعددة.

ويمكن للمتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم الاستماع إلى البث المباشر. كما يمكن للمتابعين المشاركة في الفعالية المباشرة بفضل نظام الفيديو التفاعلي، الذي يتيح للمشتركين في حزمة كبار الشخصيات فرصة لقاء بلقيس افتراضياً، بينما يتوافر نظام الدردشة في الوقت الفعلي لجميع حاملي البطاقات، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في جلسات تفاعل افتراضية تتيح لمجموعة من 4 أشخاص مشاهدة المحتوى في نفس الوقت.

وقال ألفونسو دستيفانو، مدير عام LIVENow في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"يسعدنا إطلاق خدمات LIVENow في المنطقة من خلال تقديم حفل حي ومباشر للفنانة الإماراتية بلقيس. هدفنا هو توفير محتوى فريد من نوعه لعشاق الموسيقى. ونتطلّع لتقديم حفل مميز لهذه الفنانة التي تجاوزت من خلال إصداراتها الموسيقية متعددة اللغات حدود المنطقة ووصلت إلى العالمية".

تعدّ بلقيس من ألمع نجمات الغناء في الشرق الأوسط، وتحظى بإعجاب أكثر من 30 مليون متابع عبر منصات يوتيوب وإنستجرام وفيسبوك. وهي أول فنانة تفوز بجائزة هوليوود للموسيقى، فضلاً عن تعاونها المميز مع أيقونة الأوبرا أندري بوتشيلي وإصدارها العديد من الألبومات التي حظيت شعبية كبيرة.

وسجلت بلقيس أغنياتها "جنوب الدرب" و"دبلوماسي" و"انتهى" التي أصدرتها مؤخراً ملايين عمليات البث، فيما أضيف تمثالها الشمعي إلى متحف مدام توسو في دبي مؤخراً.

وبالإضافة إلى مسيرتها الفنية المميزة وجمهورها الواسع حول العالم، تنشط بلقيس أيضاً في مجال حقوق المرأة في المنطقة.