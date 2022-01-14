فى أول تعليق للطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي بالحبة السحرية: “مغلطتش وانتظر استدعاء النيابة”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي خلال العزل المنزلي، إنه “لم يخطئ في علاجه، وقدم له أفضل رعاية طبية له”.

وأضاف عباس في أول تصريح له، عقب اتهامه بالإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة الإبراشي: “أقدم التعازي لأسرة الإعلامي الكبير الراحل، وسمعت عن اتهامات لي، وبالتالي تقدمت بطلب تحقيق رسمي في النقابة مع الدكتور خالد منتصر الذي خرج على كل وسائل الإعلام يتهمني بالقتل في أمر لم يحدث فيه خطأ طبي على الإطلاق ويردد أكاذيب”.

“الدكتور خالد منتصر شهَّر بيا، وانتظر استدعاء النيابة لتقديم كافة الوثائق، ومتأكد من برائتي التامة من أي خطأ تمامًا”.

وتابع: “لم أخطئ وأنا من طلبت التحقيق لإثبات ذلك ومعي كل المستندات التي تثبت صحة كلامي”.

وأوضح عباس أن الإبراشي “لم يحصل على أي دواء غير مسجل في وزارة الصحة”، مضيفًا: “هذه الأدوية مسجلة من فترة وليست جديدة”.

وبشأن الدواء الذي كتبه للإبراشي وسمّاه “جرعة كورونا”، أضاف عباس: “الدواء عبارة عن مضاد فيروسي موجود في الصيدليات وهناك الكثير من المعلومات الطبية التي ستذكر في التحقيقات، وما يردده منتصر كلام غير حقيقي، بل هو دواء معتمد ومتداول وليست له آثار جانبية، ومعي إثبات لكل شيئ من أول يوم باشرت فيه علاج الإبراشي”.

وأضاف: “كنت جايبله تمريض في البيت والتمريض اللي بيكتب بالعربي مش أنا وهما اللي كتبوا على العلاج (جرعة كورونا)”، متابعًا: “هذا الدواء آمن، والنقابة ستثبت ذلك”.

وعما يُثار بشأن تأخر علاج الإبراشي داخل المستشفى، قال عباس: “الأستاذ وائل أصيب في شهر ديسمبر 2020، والناس وقتها كانت بتخاف تروح المستشفى، وكل ما حدث كان برغبته وهذا مثبت أنه طلب ميروحش مستشفى إلا لما نفشل في علاجه بالبيت”.

وأضاف: “قلتله هنحتاج تجهيزات مش متوفرة في البيت، لكنه قام بشرائها وأصر على استكمال علاجه بالمنزل حتى قلتله استحالة نكمل في البيت ولازم نروح المستشفى وأنا من طلبت نقله وطلبت الإسعاف ووديته مستشفى الشيخ زايد”.

وأشار إلى أن الإعلامي الراحل ظل في منزله لمدة 5 أيام فقط، ثم دخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وشدد على مقاضاة من اتهموه بالإهمال في علاج الإبراشي.

وقال: “بعد انتهاء التحقيق في النقابة، سأقاضي من اتهمي لإظهار الحقيقة، فقد قدمت أحسن رعاية طبية للإبراشي، وأعذر زوجته ربنا يصبرها لأنها مش دكتورة وحد فهمها غلط ومش هسيب حقي”.

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، تفاصيل الجلسة التي عُقدت مع الطبيب الذي أشرف على علاج الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أثناء العزل المنزلي.

وقال “سالم” في تصريحات صحفية، الخميس، إن الطبيب تقدم بشكوى مكتوبة يطلب فيها التحقيق معه لاستجلاء حقيقة القضية برمتها، موضحًا أنه قدّم مستندات وأوراق خاصة بفترة علاج الإبراشي.

وأوضح سالم أن الطبيب اتهم في الشكوى أسرة الإعلامي وائل الإبراشي بالتشهير به والإساءة إليه، كما قدم شكوى ضد الدكتور خالد منتصر متهمًا إياه بالتشهير به.

وأوضح أمين نقابة الأطباء أنه من المقرر بدء أولى جلسات التحقيق يوم الثلاثاء المقبل بمقر نقابة الأطباء بالقاهرة، في حضور مستشار قضائي.

كان الإبراشي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي، بعد معاناة استمرت لشهور مع “كوفيد-19”.

وأثارت تصريحات زوجته سحر الإبراشي، بشأن تسبب أحد الأطباء في تدهور حالته الصحية خلال خضوعه للعزل المنزلي، جدلا واسعاً، الأمر الذي ردت عليه نقابة الأطباء بفتح تحقيق في هذا الأمر.

كان الكاتب خالد منتصر، اتهم طبيبًا بالتسبب في تدهور الحالة الصحية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الأيام الأولى لإصابته بفيروس كورونا، أواخر عام 2020، وأعطاه “أقراصاً سحرية” لكنها تسببت في سوء حالته.

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