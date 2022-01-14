عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: “متحور أوميكرون منتشر الاَن بين المواطنين”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن متحور أوميكرون الجديد منتشر بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمثل مصدر قلق وكان متوقعا.

وأضاف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مكالمة هاتفية لبرنامج الترابيزة المذاع عبر قناة الشمس، من تقديم الإعلامية أميرة بدر أنه من الممكن الاجتهاد فيما يخص علاج المرضى ولكن من قبل أطباء متخصصين وعلى علم بعلاج المرضى، إلى جانب مستوى الخبرة الذي يختلف من شخص إلى آخر.

وتابع الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن الفترة الحالية تسهد انتشار في سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، مؤكدا أن عمليات التطعيم وصلت إلى مستويات كبرى تصل إلى حوالي 40 % من المواطنين.

وفي وقت سابق، قال طبيب روسي مختص فى مجال المناعة في تصريحات له لوكالة نوفوستى الروسية إن انتقال عدوى متغير أوميكرون لكورونا من العطس قد يُصيب 100 شخص، مؤكدًا أن حامل متحور أوميكرون لفيروس كورونا، يمكنه نقل العدوى عند العطس مرة واحدة.

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