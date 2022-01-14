تعليق سمية الخشاب عن تسببها في حدوث خلافات بين محمد رمضان وزوجته (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت الفنانة سمية الخشاب وقوع خلافات بين محمد رمضان وزوجته بسبب مشاهدها معه في مسلسل “موسى”.

وقالت في حوار لها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة القاهرة والناس أنها لم تسمع من قبل بهذه الإشاعة

وتابعت “أي حد بشتغل معاه بيطلعوا علينا إشاعات والفرح كان تريند”

وعن علاقة محمد رمضان بزوجته قالت “هو بيحبها وهي بتحبه ومش بتغير وأنا ومحمد رمضان صحاب إلي حد ما لكن متعرفتش على مراته”

كما تحدثت الخشاب عن رأيها في الزواج الثاني وقالت أنها ترفض أن تكون زوجة ثانية كما عبرت عن رأيها في منظومة الزواج ووصفتها بالفشل وأكدت على رفضها الزواج مرة أخرى

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