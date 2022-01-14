خطوبة "جنى مقداد" تشعل مواقع التواصل .. والمفاجأة من هو العريس !.. لن تصدق؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل صورة لنجمة طيور الجنة ،​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها معتصم مقداد، كتب عليها "ما شاالله خطوبة جنى مقداد". الصورة أثارت حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد كشف هوية خطيبها، حيث أكد العديد منهم أنه شقيق زوجة ​الوليد مقداد​ نور غسان.

الأخبار التي تم تداولها لم يتم تأكيدها، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 13 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى. وظهرت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها. وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر". وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".

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يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.