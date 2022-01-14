ظهرت عارية تماما .. حكاية وأسرار الفنانة الاجرأ في تاريخ السينما المصرية

الرياض - محمد الاطلسي - لم تكن الأشهر بين فنانات جيلها ولكنها الأجرأ بينهن، ناهد شريف، والتي فرض والدها عليها حصارًا قبل وفاته وصل إلى حد عدم استكمال "ناهد"، تعليمها؛ كانت تهوى الغناء، ولكن وجهها مدير التصوير وحيد فريد إلى التمثيل وعرفها على المخرجين حسن الإمام وهنري بركان.

في بداية مشوارها الفني، كانت ترفض أي عمل فني به مشاهد جريئة، بسبب خجلها الشديد، وصل بها الأمر حينها إلى رفضها أحد المشاهد مع المخرج حسن الإمام والي طلب منها خلاله تعرية جزء من ساقيها خلال ارتداء "الجلابية".

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وكانت المفاجأة عندما ظهرت "عارية تمامًا"، عام 1973، أمام عزت العلايلي في فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم"، ليتردد حينها بأنه الفيلم الأجرأ في السينما العربية، في الأخبار الفنية المصرية والعربية خاصة وأن الفيلم كان انتاج كويتي.

وأرجعت الناقدة السينمائية ​ماجدة خير الله​، في أحد حواراتها الفنية السبب، وراء لجوء "الشريف" إلى تمثيل الفيلم، إلى أنه عقب هزيمة 1967 أصاب الشلل استوديوهات ومعامل السينما المصرية وكانت هجرة العاملين في الصناعة الذين وجدوا في استوديوهات بيروت ودمشق واسطنبول الملاذ"، وأضافت: "هذه الأفلام كان مستواها يقل كثيرًا عن مستوي أردأ الافلام المصرية، ولكن ضروريات الحياة أجبرتهم عليها".