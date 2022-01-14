المتهم بالتعدي على ابنة الحضري وصديقيها: “هددوني وأهانوني وكنت بدافع عن نفسي” (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - استمعت جهات التحقيق في الجيزة إلى أقوال المتهم بالاعتداء بالضرب على شدوى ابنة عصام الحضري وصديقيها، بمنطقة الشيخ زايد.

وقال المتهم الذي يعمل حارس أمن الكومباوند إن «ابنة مدرب حراس المنتخب الوطني جرحت كرامتي بألفاظ خادشة للحياء وصديقها تعدى عليّ بالضرب».

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه: «أنا كنت ينفذ تعليمات بعدم ووقوف سيارات أمام المكان وفي البداية لم يصدر مني تطاول على ابنة الحضري وصديقيها، وفوجئت بالإهانة والتهديد بألفاظ خادشة للحياء والتعدي عليّ بالضرب من شخص كان بصحبتها».

وتابع المتهم: «أنا كنت بدافع عن نفسي بعد أن بدأ شخص كان بصحبتها برفع يده علي بالضرب، وهو ما جعلني أتدخل لحفظ كرامتي أمام زملائي والعاملين في المكان، ولم أقصد إصابة أحد أو تحطيم سياراتهم».

وأضاف: «أنا عايز آكل عيش»، وهم من بدأوا برفع الأيدي.

التعدي على ابنة الحضري

كان ضباط مباحث الجيزة ألقت القبض على حارس كمبوند الشيخ زايد بتهم التعدي بالضرب على ابنة مدرب المنتخب الوطني عصام الحضري وصديقيها مما أسفر عن إصابتهم بينما كانوا في طريقهم للسهر في أحد كافيهات الشيخ زايد.

فيديو التعدي على ابنة الحضري

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات للحصول على فيديو لكشف ملابسات الواقعة وبالفحص تبين حدوث تلفيات في سيارات المجني عليهم وهي أنواع «مرسيدس وأوكتافيا وقشقاي» بكسر في الزجاج الأمامي للسيارات الثلاث.

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