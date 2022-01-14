ياسمين رئيس تعلن انضمامها لفريق الفنانين المصابين بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جُمهورها بصورة جديدة لها، من العزل المنزلي، والذي تقضيه بعد إصابتها بفيروس كورونا، والتي لم تُعلن عنها.

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة التي نشرتها بستوري انستجرام الخاص بها: سلي نفسك في العزل.

لتعلن بذلك انضمامها لفريق الفنانين الذين أصيبوا مؤخرًا بالفيروس.

وانضمت ياسمين رئيس بهذا الإعلان إلى فريق الفنانين والإعلاميين المصابين بالفيروس بينهم إدوارد ومديحة حمدي ورشوان توفيق و بسمة وهبة ولميس الحديدي، محمد كيلاني، منة بدر تيسير، كريم محمود عبد العزيز، ياسين السقا ووالدته مها الصغير، تامر حبيب، شذى، نجلاء بدر، بالإضافة إلى الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف.

غيابها عن العرض الخاص لـ قمر 14

في سياق متصل، غابت ياسمين رئيس عن حضور العرض الخاص لفيلم قمر 14، والذي طُرح في السينمات المصرية أول أمس، بينما حضر زوجها ومخرج العمل هادي الباجوري.

فيلم قمر 14تدور أحداثه في إطار الدراما الرومانسية، ويشهد 5 قصص حب بين أبطاله، ويتعرض كلًا منهما، لبعض الظروف العصيبة، وخلال هذه الأزمة يقابل نصفه الآخر، ويحاول كلًا منهما دعم الثاني، ولكل قصة من هذه القصص حكاية تختلف تمامًا عن الأخرى، ولكن يوجد أمرًا واحد مشتركًا بينهما، وهو الحب الذي يربط جميع أبطال العمل.

يشارك في بطولة فيلم قمر 14، كلًا من الفنانين: خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، ياسمين رئيس، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.

أحفاد ريّا وسكينة

يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس، تشارك في تجربة مسرحية جديدة، وهي أحفاد ريّا وسكينة، مع الفنانة دينا الشربيني، وذلك بشخصية بوسي شوكت لاظلو، التي تنتقل من معيشة مليئة بالرفاهية والتسوق، إلى حارة المهابيل وتصطدم بحياة لم تعشها من قبل.

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