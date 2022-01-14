بسبب حملة تبرعات باسمها.. يسرا اللوزي تحذر من صفحة على “فيسبوك”: ده نصب واحتيال

ابو ظبي - احمد الجزار - حذرت الفنانة يسرا اللوزي من عملية نصب من خلال حملة تبرعات، تم تدشينها من خلال صفحة تحمل اسمها على “فيسبوك”.

ونشرت صفحة على فيسبوك، تحمل اسم يسرا اللوزي ويصل عدد متابعيها 61 ألف متابع، إعلان عن حملة تبرعات.

وأعادت يسرا نشر الصفحة عبر حسابها على “إنستجرام” وعلقت: “برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة وعدم التبرع، عشان ده نصب واحتيال ليس لدي أي صفحات أخرى على فيسبوك، ولم أطالب بأ ي تبرعات ولست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتي، شكرًا للجميع”.

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وفي سياق اَخر، يعرض ليسرا اللوزي حاليًا في دور العرض فيلم “المحكمة”، والذي يشارك يف بطولته غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وأحمد خالد صالح واَخرون.

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