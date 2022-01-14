ضرب وتكسير سيارات و4 غرز.. تفاصيل “خناقة” ابنة الحضري وصديقيها مع فرد أمن

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تحريات مباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى مشاجرة نشبت بين فرد أمن وشدوى الحضري ابنة عصام الحضري وصديقيها بالشيخ زايد، أن المتهم طلب منهم عدم ركن السيارات.

وأضافت التحريات، أن شدوى الحضري ابنة عصام الحضري وصديقيها عندما سمعوا كلمات فرد الأمن بمنعهم من ركن السيارات انتابتهم حالة من الغضب ليردوا عليه “هو أنت متعرفش بتتكلم مع مين؟” فرد عليهما فرد الأمن أنه ينفذ التعليمات المكلف بها.

مشاجرة ابنة عصام الحضري

وأوضحت التحريات، أن ابنة عصام الحضري خرجت مع صديقيها لقضاء سهرة في أحد الكافيهات، وان شدوى وصديقيها يستقل كل منهما سيارته الخاصة، وأثناء ركن السيارات نشبت بينهما وبين فرد أمن كمباوند كونتيننتال مشادة كلامية بسبب خلاف على ركن السيارات، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى.

وأشارت التحريات، الى أن أحد أصدقاء شدوى الحضري أصيب بجرح قطعي بالرأس نتج عنه 4 غرز.

وأوضحت التحريات، أن المشاجرة نتج عنها تهشم وبعض التلفيات في 3 سيارات الخاصة بشدوى الحضري وصديقيها.

وأدلى المتهم بالتعدى بالضرب على شدوى الحضري وصديقيها بالشيخ زايد باعترافات تفصيلية أمام الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقال المتهم، أنه أثناء وصول شدوى الحضري ابنة عصام الحضري وصديقيها كمباوند كونتيننتال يستقل كل منهما سيارة “مرسيدس وقشقاي واوكتافيا”، طلب منهم الالتزام بتعليمات ركن السيارات، لكنهم لم يتجاوبوا معه.

واضاف، انه ظل بحذرهم باتباع التعليمات لكنهم قابلوا كلامه باستهتار مما أدى إلى انفعالة ونشبت بينهما مشادة كلامية فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها بالتعدى عليهم بالضرب.

وتابع المتهم، انه المجنى عليهم استهتروا بكلامة ولم يستمعوا لتعليمات وظيفته المكلف بها، وانه اذا خالف تعليمات وظيفته فمديرة سوف يوقع عليه عقوبة بخصم من راتبه قائلا “أنا بحافظ على لقمة عيشى”.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد يفيد بنشوب مشاجرة بين فرد أمن وشدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، وصديقيها كمباوند كونتننتال في الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.