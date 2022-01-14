لم ترتدي غطاء او ملابس داخليه على مكان عفتها.. تفاصيل حبس الراقصة جوهرة : عيب يابت

الرياض - محمد الاطلسي - قضت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 بحبس الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ”جوهرة” على سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور حيث رفضت الموضوع وتأييد الحكم المستأنف فيه.

وتضمنت حيثيات حكم رفض استئناف المتهمة، أنها انتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة المستأنف فلا يشترط أن تضع المحكمة الاستئنافية أسبابا جديدة لحكمها بل يكفيها الإحالة إلى أسباب هذا الحكم الأخير وتبنيها لها ولو ضمنيا ولكن لا بد أن يبين الحكم الإستئنافي ذلك لأنه بدون إحالة على أسباب حكم أول درجة دون ذكر أسباب جديدة بعد الحكم خاليا من الأسباب مما يبطله “.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

تابعت الحيثيات: وحيث أنه ولما كان ما تقدم من نصوص وقواعد قانونية وكان الحكم المستأنف قد قضى بإدانة المتهمة بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهمة رجحان أدلة إدانتها عن أدلة براءتها ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضري التحريات والضبط و مقطعي الفيديو الخاصين بالمتهمة و المرفقين بأوراق الدعوى الثابت بهما قيام المتهمة بتحريض الحاضرين من رواد المكان المدعو نايل دراجون على الفسق وذلك بنزولها من على المسرح الخاص بأداء الفقرة عليه و مخالطتها للحضور و أداء حركات وإيماءات جنسية بمنطقة الفرج واستدعاء الزبائن لها للاقتراب منها وذلك بأحد مقاطع الفيديو و أداء فقرة فنية أخرى تقوم فيها المتهمة بالرقص دون ارتداء شورت أسفل رداء الرقص و تعمد إظهار منطقة فرجها أكثر من مرة في مقطع الفيديو الأخر. – و كان الثابت أيضا للمحكمة عدم حصول المتهمة على التراخيص اللازمة للعمل كراقصة شرقية من الإدارة المركزية للرقابة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة داخل جمهورية مصر العربية مما تقوم معه في حق المتهمة جريمة مخالفة ال الذي دخلت على أساسه البلاد حال کرها أجنبية.

تابعت الحيثيثات: الأوراق خلت من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع المتهمة في عنها التهمة أو يؤدي إلى القول بعكسه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المستأنف تستبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة والمادة304/2 إجراءات جنائية وے وحيث أنه وعن المصاريف المحكمة تلزم بها المتهمة عملا بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتلاحق الأجهزة الأمنية الراقصة جوهرة، لصدور حكم عليها بالحبس سنة لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وعلمت إدارة تنفيذ الأحكام، بمكان وجودها بأحد الفنادق بمدينة الغردقة، وعلى الفور توجهت إلى محل إقامتها بالفندق.

وهربت الراقصة قبل وصول إدارة التنفيذ، وعلمها بصدور أمر ضبط وإحضار لها عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة؛ لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.