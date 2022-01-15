زوجة المنشد ماهر زين تخطف الأنظار بجمالها الباهر وأناقتها الخيالية بأول ظهور .. اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير، “إنستجرام“، تداول صورة نادرة تعد هي الصورة الأولى والأخيرة للمنشد الديني “ماهر زين” مع زوجته التي لا يعرفها الجمهور.

حيث ظهر المنشد الديني الشهير وتقف إلي جِواره فتاة مُسلمة محجبة، وأشارت الصفحات الفنّية في تعليقها علي تلك الصورة النادرة بأن تلك الفتاة هي زوجته البعيدة عن الأضواء، وتفاعل الروّاد معها بشكلٍ كبير خلال التعليقات.

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الجدير بالذكر أن المنشد اللبناني صاحب الأصول السويدية ماهر زين تزوج من فتاة مغربية الجنسية تُدعى “عائشة” وذلك بعد أن التقاها في أحد المؤتمرات بالعاصمة السويدية “ستوكهولم”، وأحبها من النظرة الأولى.