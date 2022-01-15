مجدي الهواري مازحًا: عودتي أنا وغادة بقت قضية “رأي عام” حتى خطيب الجامع بيدعلنا

ابو ظبي - احمد الجزار - مازح المخرج والمنتج مجدي الهواري جمهوره حول انفصاله عن زوجته النجمة غادة عادل.

وكتب الهواري عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “حتى خطيب الجمعة بيدعلنا نرجع أنا وغادة، أصبحت قضية رأي عام”.

وكانت غادة عادل خلال حلولها ضيفة مع الهواري في برنامج “بصراحة مع”، وقالت: “عمري ما هنسى إننا نجحنا مع بعض، بس الأفلام معملتش إضافة ليا، عملت معاك أفلام كوميدية شبه أفلامي حاليا، لكن بعمل معاها أفلام مكنتش بتحب أعملها، كنت دايما عايزني “كيوت” وطيبة وبريئة، بعمل أفلام تجارية عادية لو زميل حابب أشتغل معاه”.

غادة ترفض العودة لمجدي

وبكت الفنانة غادة عادل، متأثرة بحديث مجدي الهواري، ولكن بسؤالها عن إمكانية العودة له مجددًا وتكرار تجربة الزواج معه، علقت: “مش سهلة أرجع لمجدي الهواري.

رأيك في شخصيتي

سألت غادة عادل مجدي الهواري “شايف شخصيتي الأول أحسن ولا دلوقتي أحسن؟” وعقبت على رده قائلة: “ليه معرفتش الحياة وأنا معاك؟ كان ممكن تجربني في الحياة، إزاي هتعامل وأواجه الناس وأتعامل في شغلي.”

وأضافت: “إنت كنت فعلا بتعاملني كإني مريم بنتك، وأنا عشت كده عند أهلي، عايزة أعيش ست عندي شخصيتي وحياتي وصحابي.”

وأشار مجدي الهواري إلى أنهما تزوجا في سن صغيرة قائلا: “إحنا إتجوزنا صغيرين جدا في عمر ولادنا دلوقتي. وأنا دلوقتي أنصح ابني من خبرتي ميتجوزش صغير.”

وأضاف: “مش معنى كده إن جوازنا منجحش. دي قصة حب وزواج ناجحة جدا، بدليل إننا قعدنا 20 سنة وأنتجنا من العلاقة دي أطفال.”

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