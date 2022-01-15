بعد اعتراضها على إجراءات الحجر واستنجدها بالأمير ووزير الدفاع.. مقاضاة أحلام في الكويت

ابو ظبي - احمد الجزار - سجلت وزارة الداخلية الكويتية قضيتين ضد الفنان فهد الكبيسي والفنانة أحلام الشامسي، ومرافقيهما بناء على شكوى من وزارة الصحة الكويتية، وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق «شلونك» وبروتوكول الحجر الصحي خلال زيارتهم البلاد.

سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية، قضيتي “جنحة خاصة” بحق الفنانين الخليجيين ومرافقيهما، وذلك لعدم التزامهم أثناء زيارتهم للبلاد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس ”كورونا“.

كانت الفنانة الإماراتية أحلام، خلال زيارتها الأخيرة للكويت، قد أبدت استغرابها واستيائها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة بعد حجرها، خلاف الفنان القطري فهد الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

وفق ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“، قولها إنه “تم تسجيل القضيتين ضد الفنانين بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي“، مؤكدة أنه ”تم إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية“، دون الكشف عن هوية الفنانين.

لكن صحيفة المجلس الإلكترونية الرسمية كشفت عبر حسابها على “تويتر”، أن المعنيين هما الفنانة الإماراتية أحلام والقطري فهد الكبيسي، اللذان أثارا الجدل مؤخراً عقب زيارتهما للكويت. وانتقاد الفنانة الإماراتية فرض الحجر عليها دون الكبيسي، وفق حديثها.

وكانت الفنانة أحلام، التي زارت الكويت السبت الماضي لإحياء حفل زفاف، أبدت استغرابها واستياءها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، بخلاف الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد فنانَين خليجيين، مبررة إجراءاتها القانونية ضد الفنانين، الذين لم تسمهما، ومرافقيهما، بـ “عدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق (شلونك)، وبروتوكول الحجر الصحي بعد وصولهم البلاد”.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، يوم الاثنين الماضي، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق “شلونك”.

وأشارت إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنها تلقت أيضا بلاغا من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي.

أحلام ترفض التمييز بينها وبين فهد الكبيسي:

بداية الأزمة كانت عندما نشرت أحلام مقاطع فيديو عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام وتويتر وسناب شات”، قالت فيها “يا مساء الخير عليكم، ‏أنا أحلام الإماراتية هذي قصتي مع الحجر في الكويت ليش أنا انحجر في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم الكويت، دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! طبعا وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح وفي المطار لم يتم إبلاغنا أن نحن في الحجر وأنا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح”.

وتابعت “في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية وأنا وصلت على طائرة خاصة وأنا واخدة كل اللقاح وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام، وحتى لو سافرت في طيارتي الخاصة لن أؤذي أحد”.

وأضافت “خلصت الفرح جيت أسافر الطيارة ناطرتني في المطار جيت أطلع قالولي أنت في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وأنا تحت القانون”.

ثم أردفت “لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر”.

ثم تساءلت “اللي وصلني أني لازم أقعد 72 ساعة طيب فهد ليش سافر فهد ليش ما دخل في الحجر في عشرين علامة استفهام”.

وتابعت أحلام في مقطع أخير “أتمنى رسالتي توصل لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ولولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد ????????????????”.

فهد الكبيسي يرد على أحلام بفيديو:

بدوره، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي للتعليق على ما أثارته الفنانة أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال مدة الحجر الصحي، قائلاً ”إنه وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناءً على ذلك ختم جوازه ليتمكن من دخول الكويت“.

وأضاف الفنان القطري ”أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجَه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات“.

وتفرض الكويت على القادمين إليها إجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد وصولهم مع إمكانية إنهاء هذا الحجر قبل ذلك بشرط إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وصولهم يؤكد خلوهم من الفيروس.

الكويت تفتح تحقيقًا في إجراءات الحجر الصحي:

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة ”إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور (دون الكشف عن هويته) لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي“.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي تم نشره عبر حساب الوزارة في ”تويتر“، ”أنها تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم“.

وبالرغم من عدم كشف البيان الرسمي عن هوية الفنان والفنانة، فقد أشارت الحسابات الإخبارية إلى أن البيان يخص ”الفنان القطري فهد الكبيسي والإماراتية أحلام الشامسي“ التي اشتكت في الساعات القليلة الماضية من فرض الحجر الصحي عليها في الكويت بخلاف القطري الكبيسي.

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