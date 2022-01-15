بعد الشماتة في الإبراشي.. عمرو أديب: “لما أموت اقفوا جنبي وما تسبوش الحيوانات تنهش في لحمي”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الإعلامي عمرو أديب، عن الشماتة التي تعرض لها الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بعد وفاته، مؤكدًا أن هاشتاج الشماتة ارتفع على هاشتاج الوفاة، مطالبًا الجمهور أن يدافع عنه حتى لا ينهش الحيوانات لحمه على حد قوله.

قال الإعلامي عمرو أديب: “وائل الابراشي مش هيتعوض، اللي بيمشي منا في شغلانتنا ما بيجيش غيره وفي أدائهم قليلين جدًّا، ومن فترة مسمعناش إن حد ممكن يقعد مكان حد، والإبراشي مذيع عظيم ومش ممكن يتكرر”.

خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “وائل الابراشي ما كانش بيقول رأيه إلا لما يبين كل الآراء وبيقدم قلب الحاجة من جوا، واللي بيشتغل شغلانة التوك شو أصله صحفي مش أصله مذيع، والإبراشي كان دوره في طرح قضايا هامة، وتأملت جدًّا إن ليلة وفاته الهاشتاج اللي أكبر منه الشماتة في وفاته والراجل مات ولما مات واللي عملوا كدا حيوانات مش بني آدمين وعندي ليهم سؤال هو إشمعنا لما الناس بتوعكم بيموتوا مش بنعمل كده وأنا مش فاكر لما مات محمد مرسي أو عصام العريان ما طلعتش شمت في موتهم وأنا ما أقدرش أكون حيوان زيهم، والقتلة وبرابرة الباء الكلاب قبل ما يدفن الابراشي شمتوا فيه، ما قدرش يواجهه وهو حي وبارزوه وهو ميت”.

رسالة عمرو أديب للجمهور

وتابع: “لما أموت ابقوا اقفوا جنبي وما تسبوش الحيوانات ينهشوا في لحمي، وشعرت أن الناس مش هتقف جنبي لما أموت وبلاها شغلانة، فين النخوة والشعور بالبشر، ولجان الشماتة مش إخوان بس معاهم تيار ديني بيظهروا لما الإخوان بيظهروا وفيه طرف تالت قاعد في البيت ومستني الحاجات بتاعت زمان ترجع تاني”.

شماتة الإخوان

وأكمل: “هل سمعتو إن فيه مذيع مات في بريطانيا أو فرنسا أو موزمبيق مات والناس قالوا أحسن ويشمتوا فيه، ليه بقى لما حد مننا يموت تشمتوا فيه؟ ومن مات منا فهو كافر ومن مات منكم من الشهداء وفي العليين، هو انتوا مطلعين على ربنا والغيب، جايز ربنا رحمه رحمة واسعة أكتر من المرشد بتاعكم”.

تصفية الحسابات

واستطرد: “اكتشفت تصفية الحسابات وأحد الشيوخ أتباعه هاجموا الإبراشي، وليا رجاء يوم لما أموت ما تخلوش الناس دي يعملوا فينا كده”.

ورحل الإعلامي وائل الإبراشي، في 9 يناير الماضي، بعد عام من المعاناة مع مضاعفات فيروس كورونا.

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