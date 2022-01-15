دنيا سمير غانم توجه رسالة لوالدها في أول عيد ميلاد له بعد رحيله

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة لوالدها الراحل النجم الكبير سمير غانم في أول عيد ميلاد له بعد رحيله.

ونشرت دنيا صورة للنجم الكبير عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “كل سنة و انت طيب يا حبيبي و روحي، ربنا يرحمك و يغفر لك و يااااااا رب تكون سعيد و مرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك و معايا في كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب “.

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يذكر أن النجم سمير غانم من مواليد 15 يناير، وتوفي في 20 مايو من العام الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وكان من المعروف في كثير من التصريحات الإعلامية مدى قرب إيمي من والدها.

وفي سياق اَخر، عادت دنيا مؤخرًا لممارسة نشاطاتها الفنية بعد توقف عدة أشهر بسبب تواجدها بجانب والديها في المستشفى ثم دخولها في حالة حزن بعد الرحيل.

وقد عرض اليوم إعلان جديد لدنيا ضمن الحملة الدعائية التي تقوم بها لصالح إحدى مساحيق الغسيل.

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