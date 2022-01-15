شمس البارودي تزوجت مرتين أحدهما أمير باز في السعودية .. وتركت الفن بعد رؤيتها الرسول عند قبرها؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة مميزة تمتعت بملامح هادئة جميلة جعلتها من حسناوات السينما المصرية، نجحت في ترك بصمتها بعدد كبير من الأعمال خاصة الأدوار الفنية التي جسدت فيها “الإغـ.راء” في بداية مشوارها الفني.

إنها الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، التي ما زالت حتى الآن رغم اعتزالها حاضرة بذاكرة محبيها، فهي واحدة من أهم الممثلات في تاريخ السينما المصرية حتى ولو كان مشوارها الفني قصيرًا.

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نجحت شمس البارودي بموهبتها التي أثقلتها بالدراسة والممارسة في حـ.فر اسمها في تاريخ السينما المصرية، فقدمت عدد كبير من الأعمال الناجحة في حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

ورغم ابتعادها عن الأضواء منذ 36 عامًا إلا أن الفنانة شمس البارودي كانت حديث الجمهور في الساعات الماضية، حيث صرّحت لأوّل مرّة عن سبب اعتـ.زالها الفن.

لذا سيقوم موقع “مدى بوست” بسرد قصة الفنانة المعـتزلة شمس البارودي وأهم المعلومات عنها والمحطات التي مرّت بها حتى اعتزالها.

شمس البارودي هي ممثلة مصرية معتزلة من أصول سورية ولدت في 4 أكتوبر 1945، لأب مصري وأم سورية، وقد اشتهرت في بدايتها باسم “شمس الملوك” قبل أن تغيره ليصبح الاسم الفني لها “شمس البارودي”.

بعد انتهاء شمس البارودي من الدراسة بالمدارس الفرنسية، نما بداخلها حب التمثيل فاتجهت للدراسة في معهد الفنون المسرحية ولكنها تركته بعد عامين ونصف لتبدأ بممارسة الفن على أرض الواقع.

شمس البارودي والفن بدأت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي حياتها الفنية، من خلال مشاركتها في فيلم “زوج بالإيجار” عام 1961، لتشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية.

ولكن عرف الجمهور العربي، الفنانة شمس البارودي وبدأت شهرتها من خلال ظهورها في فيلم “ليلة زفاف”، برفقة الفنانة سعاد حسني، وأيضًا بعد ظهورها مع هند رستم في فيلم “الراهبة”.

وبعد ذلك دخلت الفنانة المصرية شمس البارودي في عالم التمثيل واندمجت في تقديم الأعمال الفنية، حيث كان أول بطولة لها في مسلسل “العسل المر”.

قدمت مع زوجها الفنان المصري حسن يوسف، عدد كبير من الأعمال الفنية، واقترن اسمها خلال بدايتها الفنية بتقديم أدوار الإغـ.راء.

أفلام شمس البارودي ونجحت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في وضع لمستها وبصمتها في عدد كبير من الأعمال الفنية، حيث لقبت في البداية بـ “نجمة الإغراء”.

وذلك لتمكنها من تقديم هذه الأدوار باحترافية حيث يرجع ذلك لملامحها الجميلة وكونها من الفنانات اللاتي اشتهرت بالرقة والدلع.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها شمس البارودي: فيلم “حمام الملاطيلي” و”المتعة والعـ.ذاب” و”شارع الملاهي” و”هي والشياطين” و”أشياء لا تشترى” و”رحلة العمر” و”المرأة التي غلبت الشـ.يطان”.

كما شاركت في “امرأة سيـ.ـئة السمعة”، و”رحلة حب” و”الجبان والحب” و”وكان الحب” و”الزواج السعيد” و”بابا آخر من يعلم” و”حب على شاطئ ميامي” و”مراهقة من الأرياف”.

وأيضًا ظهرت في “واحدة بعد واحدة ونص” و”ابنتي والذئـ.ب” و”كفاني يا قلب” و”الطيور المهاجرة” و”المجرم” و”القطط السمان” و”دمـ.وع بلا خـ.طايا”.

ومن أفلامها أيضًا: “حكاية 3 بنات” و”الشجعان الثلاثة” و”المسـ.اجين الثلاثة” و”الساعات الرهيبة” و”الغشاش” و”الشـ.ياطين والكورة”، “فندق السعادة” و”المطـ.لقات”، “اثنين على الطريق”.

أزواج شمس البارودي تزوّجت مرتين، المرة الأولى من الأمير خالد بن سعود عام 1969 حيث حصلت على لقب “أميرة”، ولكن لم يستمر هذا الزواج وانفـ.صلا بعد 3 أشهر فقط.

وقابلت شمس البارودي بعد دخولها الفن زوجها الحالي الممثل حسن يوسف، لتقع في حبه، ويتزوجا عام 1972 وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله.

وكانت شمس قد انفصلت عن الفنان حسن يوسف لفترة بسبب الخلافات ورغبته في اعتـزالها، لتعيش قصة حب جديدة مع المخرج حسام الدين مصطفى إلا أنها قبل إتمام الزواج تتركه لتعود إلى حسن يوسف.

أعلنت الاعتـزال وتبرأت من أعمالها قررت شمس عام 1984 الاعـ.تزل بعد عودتها من أداء العمرة، وارتدت حينها الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ولكنها عادت لارتداء الحجاب فقط.

وأصدرت الفنانة المصرية بيانًا تعلن فيه اعـ.تزالها مؤكدة أن كل الأفلام التي تعرض حتى الآن ما هي إلا أعمالًا قديمة صوّرت منذ سنوات، وأنها لن تعود للفن مرّة آخرى.

“رأيت الرسول عند قبره”.. بهذه الكلمات كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، في تصريحات خاصة لصحفية “الوطن” المصرية في الساعات الأخيرة، عن سبب اعتزالها الفن عام 1984.

وقالت الفنانة المعتزلة شمس، إنها اتخذت قرار الاعتـ.زال وارتداء الحجاب بعد عودتها من رحلة العمرة، حيث شاهدت لم تتوقعها أبرزها رؤيتها للنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره.

وروت شمس: “سافرت باريس مع جوزي واشتريت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك، كنا بنستعد لتصوير فيلم جديد، وبعدها سافرت للمملكة العربية السعودية بصحبة والدي لأداء مناسك العمرة”.

وتابعت الممثلة المعتزلة حديثها: “وصلت إلي المدينة المنورة أولًا مع والدي، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عند قبره وكان ينظر إليّ”.

وواصلت شمس: “فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شـ.ديد، ووجدت نفسي أردد باكية يا حبيبي يا رسول الله وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي”.

واستكملت: “اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي”.

واختتمت الفنانة شمس تصرحاتها: “أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، وحينها قررت اعتـ.زال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني”.

رغم الإغـراءات شمس ترفض العودة وبعد اتخاذ شمس البارودي لقرار الاعتزال، توالت عليها العروض لتقديم البرامج الدينية بأرقام خيالية إلا أنها رفضت بشدة العودة للأضواء مؤكدة أنها تفضل حياتها الهادئة.