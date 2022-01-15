أميمة طالب تتجاوز حاجز المليون مشاهدة بكليب ”مية مية”

تخطت الفنانة أميمة طالب حاجز المليون مشاهدة بأحدث كليباتها مية مية ، بعد أن تم طرحه يوم السبت 8 يناير الجاري عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.
أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمه، الحان : سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة.
وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب.
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