أميمة طالب تتجاوز حاجز المليون مشاهدة بكليب ”مية مية”

تخطت الفنانة أميمة طالب حاجز المليون مشاهدة بأحدث كليباتها مية مية ، بعد أن تم طرحه يوم السبت 8 يناير الجاري عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمه، الحان : سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب.