دنيا سمير غانم تحيي أول ذكرى لميلاد لوالدها بعد وفاته

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" أول ذكرى ميلاد لوالدها الفنان سمير غانم بعد وفاته، حيث رحل عن عالمنا 20 مايو من العام الماضي.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها، معلقة عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وروحي، ربنا يرحمك ويغفر لك ويا رب تكون سعيد ومرتاح زي ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك ومعايا في كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب".