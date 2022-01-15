الليلة.. محمد عبده يحيي حفل ليلة معازيم بموسم الرياض

ينتظر فنان العرب محمد عبده ، إحياء حفله الغنائي مساء اليوم السبت 15 يناير، الذي يقام ضمن فعالية ليلة المعازيم في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تأجيل الحفل ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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