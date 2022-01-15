وزارة السياحة تنظم برنامجا سياحيا للبلوجر الأمريكي الشهير Markian Behamo بمدينة شرم...

البلوجر الامريكي: زيارته الحالية لمصر ولمدينة شرم الشيخ تعد تجربة رائعة ومثمرة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجاً سياحياً لمدة يوم واحد للبلوجر الأمريكي الشهير Markian Behamo، وذلك على هامش تواجده بمدينة شرم الشيخ لحضور فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة والذي انتهت فعالياته أمس.

ويحظى البلوجرز الأمريكي Markian Benhamo بمتابعة الملايين له على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، منها ٧ مليون متابع على موقع فيس بوك و٢ مليون متابع على اليوتيوب وأكثر من مليون متابع على موقع انستجرام.

وقال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ أن البرنامج السياحي الذي تم تنفيذه اليوم الجمعة تضمن زيارة عدد من أماكن الجذب السياحي المختلفة بمدينة شرم الشيخ والتي من بينها محمية رأس محمد ومسجد الصحابة والسوق التجاري وغيرها، لافتا إلى أن البلوجر الأمريكي حرص على تصوير عدد من الفيديوهات خلال زياراته لبثها علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وفي نهاية زيارته للأماكن السياحية بالمدينة، أعرب Markian Behamo عن سعادته بالمشاركة في منتدي شباب العالم هذا العام، مشيداً بجميع فعالياته وحلقاته النقاشية الشيقة والتي مكنته أيضا من لقاء العديد من الشباب من كل دول العالم.

كما وصف زيارته الحالية لمصر ولمدينة شرم الشيخ والتي تعد الأولى له بالتجربة الرائعة والمثمرة، حيث استطاع خلالها التعرف على مقومات مصر السياحية المختلفة، لافتا إلى إعجابه بالتزام المواطنين بمدينة شرم الشيخ بالإجراءات الوقائية ضد تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرص الوزارة علي الاستفادة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي يتم تنظيمها للترويج للمقصد السياحي المصري.