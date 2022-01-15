طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنانة أصالة نصري الجديد، الذي يحمل اسم سلطان المحبة، ضمن ميني ألبوم لا تشك إلى الناس، التي تطرحه تباعا خلال الفترة الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. أصالة تطرح كليب جديد من أحدث ميني ألبوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.