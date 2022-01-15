ننشر أبرز تصريحات سمية الخشاب في برنامج حبر سري

حلت الفنانة سمية الخشاب، مساء أمس الجمعة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري، والمذاع عبر قناة القاهرة والناس، حيث كشفت العديد من التفاصيل عن اختيارها لأعمالها كما تحدثت عن مقطع الفيديو المنتشر لها مع الفنان محمد رمضان، والكليب الذي جمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال.

وكشفت سمية الخشاب سبب قلة أعمالها الفنية مؤخرا على عكس الفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أنها لا تحتاج إلى الشهرة حاليا وتختار الأعمال القوية فقط، بجانب الحديث عن مفهوم النجاح.

وقالت سمية الخشاب: “ النجاح مراحل، وفيه مرحلة بعد ما تتشهري مش بتبقي محتاجه تشتغلي غير عمل واحد قوي كل فين وفين عشان متحرقيش نفسك، ومش بتدوري ع عدد الأعمال بل على قوتها”.

وتابعت: “وفيه مرحلة تانية بتبقي محتاجة تعملي أعمال كتير عشان تتشهري وأنا بتابع زمايلي، وبحب رانيا يوسف جدا، ورانيا لسه في مرحلة الانتشار والشهرة، ولسه بتكبر وحلو أنها بتنتشر دلوقتي وبتطلع السلم”.

وأضافت سمية: “ورانيا هتوصل لمرحلة أنها مش هتبقى محتاجة تشتغل كتير، لأنها وصلت خلاص، ورانيا كانت بعدي وأصغر مننا أنا وغادة عبد الرازق في مسلسل عائلة الحج متولي، واحنا كنا أقدم بردو وهي كانت لسه في الأول”.

وردت سمية الخشاب على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم هل قصدتي تظهري مع محمد رمضان في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشان تطلعي تريند؟ قائلة: "أنا نجمة ومشهورة من قبل ما محمد رمضان يكون نجم وهو زميل وكان موجود في مهرجان الجونة".

وأضافت: "وأنا ومليون ممثل تاني كنا موجودين، ومفيش الكلام دا، أصل أيه اللي بقصد أظهر معاه عشان أتشهر؟ أنا كنت قاعدة مع صحابي وهو كان موجود ووقف جنبي كزميل عادي ومش متفقين على كدا".

وتابعت: "وهو ما شاء الله لما بيكح بيطلع تريند، وأنا ما شاء الله بردو لو كحيت هطلع تريند، بالتالي أنا مش مستنية التريند يعني، وأنا مش بظهر مع محمد رمضان أصلا دا هي مرة أو مرتين بالصدفة".

وردت سمية الخشاب على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم: هل قصدتي تظهري مع عمر كمال في كليب أوعدك عشان تتشهري؟، لترد الخشاب قائلة: "أنا ناجحة من قبل عمر كمال طبعا وهو عنده أغاني مجبتش مشاهدات وفيه أغاني مجبتش مليون مشاهدة حتى، وعنده أغاني مش جايبه حاجة ومفيش الكلام اللي بيقوله بتاع أنا الأغاني بتاعتي كلها بتعدي الـ 50 مليون، مفيش الكلام ده وعادي مش عيب برده أن يكون فيه أغاني متجبش مشاهدات".

وتابعت: "أنا ولا شلت إيدي ولا حاجة من فيديو كليب أوعدك، هو كان عايز يصور الفيديو كليب تاني وأنا معنديش وقت للكلام ده والمونتاج والتصوير تاني، والأغنية ناجحة عشان حلوة مش عشان مين أعلى من مين لا طبعا وأنا وشي حلو عليه".

و كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن رأيها بمفهوم التريند، بجانب الحديث عن تقليد الجمهور لها، مشيرة إلى أن التقليد يدل على الحب وليس الغيرة.

وقالت: "التريند رزق؛ لأنك بتعملي حاجة أو بتقولي جملة بدوت قصد، ومش عارفة أيه اللي هيحصل والناس بتتداول كلامك".

واختتمت: "التريند بيجي من حب الناس؛ لأن ناس بتاييدك وتتابعك ودا رزق طبعا، وأنا مش بركز لو حد قلدني، بس لما بعرف أن حد بيقلدني بفرح جدا عشان دا حب بزيادة ومش غيرة خالص لما تلاقي البنات بيلبسوا ويتكلموا زيك ويعملوا قصة شعرك دي حاجة تفرح ومتضايقنيش؛ عشان أكيد حبت اللوك بتاعي وطريقتي ويارب كل الناس تقلدني دي حاجة جميلة".