سيد رجب عن مسلسل أبو العروسة 3: راجعين بحواديت جديدة

شوق الفنان سيد رجب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جمهوره ومتابعيه بالجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. ونشر سيد رجب بوستر للمسلسل يجمعه بالفنانة سوسن بدر، معلقا عليه قائلا: "قريب جدًا.. راجعين بحواديت جديدة.. #أبو العروسة 3 ".

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