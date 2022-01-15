عمرو يوسف وحسن الرداد يجتمعان للمرة الثانية بعد ١٦عاما

يعود الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد، للقاء مرة ثانية بعد ١٦عاما من الفراق الفني لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح مع المنتج حمدي بدر، حيث كان العمل الأول بينهما عندما جمعهما الراحل نور الشريف في بداية مشوارهما الفني سويا خلال أول ظهور لهما بالدراما بمسلسل الدالي.

وبدأ الثلاثي عمرو يوسف وحسن الرداد والمنتج حمدي بدر بروفات مسرحية " كازانوفا" المقرر عرضها الشهر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وبدأت أمس التحضيرات والعمل علي المسرحية في القاهرة وذلك بعد انتهاء كل من الرداد ويوسف من أعمالهم الأخرى، المسرحية يشارك في بطولتها نسرين طافش، حمدي المرغني، ميرهان حسين، سعد الصغير، بدرية طلبة.

على صعيد آخر يعيش المنتج حمدي بدر حالة من النشاط الفني حيث يحصد نجاح أغنية فيلم من أجل زيكو "الغزالة رايقة " والتي قاربت على ١٠٠ مليون مشاهدة في اسبوعين، هذا بخلاف طرحه كليب مايا دياب الجديد والذي يعتبر ثالث كليب ضمن مشروع ألبومها المقرر طرح اغنية منه بمعدل كل شهر مع شركته Craft Media.

كما تستعد الشركة لطرح مجموعة من الاعمال القادمة ستكون مفاجأة لعشاق الموسيقى والاصوات الفنية الرائعة.