مازح المخرج مجدى الهوارى، جمهوره ومتابعيه بتدوينة طريفة حول مطالبة البعض بعودته لزوجته وأم أولاده النجمة غادة عادل بعد انفصالهما منذ أكثر من 3 سنوات، وكتب الهوارى، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "حتى خطيب الجمعة فاضل يدعلنا نرجع أنا وغادة.. بقى مطلب جماهيرى".

وكانت غادة عادل، قالت - فى وقت سابق - إن أبناءها طالبوها بالعودة لأبيهم المخرج مجدى الهوارى، خاصة بعد المواجهة الأخيرة بينهما فى أحد البرامج، وأضافت غادة خلال لقاء بإحدى الفضائيات العربية، أنها أخبرت أولادها أن علاقتها بأبيهم جيدة، وأن المستقبل لا أحد يعلم به. وتابعت أن كلام مجدى الهوارى دخل إلى قلبها وعقلها وجعلها تبكي فى نهاية الحلقة رغم كثرة محاولاتها للتماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخرج مجدى الهوارى عن عودته لغادة عادل: طلب جماهيرى وفاضل خطيب الجمعة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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