صحيفة كويتية تنفي خبر وفاة المذيعة أمينة الشراح

نفت صحيفة "الراي" الكويتية خبر وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح، وأوضحت أن الوسط الإعلامي وقع في التباس بسبب تشابه اسمين.

وقالت الصحيفة "توفيت اليوم أمينة عبد الرحمن الشراح، والفقيدة ليست المذيعة المعروفة، لذا اقتضى التنويه، حيث وقع الوسط الإعلامي في التباس بسبب تشابه الاسمين".

وتتقدم "الراي" بالتعازي لذوي الفقيدة وتتمنى العمر المديد والصحة للإعلامية أمينة الشراح.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية خبرا أعلنت فيه وفاة الإعلامية الكويتية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح وتم تداوله إعلاميا.