تعافي عبد الرحمن أبو زهرة من كورونا وخروجه من المستشفى

خرج الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من المستشفى، وانتقل للمنزل، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري صورة تجمعه مع والده عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك من من داخل إحدى السيارات عقب الخروج من المستشفى لطمأنه جمهور والده على حالته الصحية.

وقال أبو زهرة في تعليقة على الصورة: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرًا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله، ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة علي خير".