خرج الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، من المستشفى، وانتقل للمنزل، عقب تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
ونشر أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري صورة تجمعه مع والده عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك من من داخل إحدى السيارات عقب الخروج من المستشفى لطمأنه جمهور والده على حالته الصحية.
وقال أبو زهرة في تعليقة على الصورة: "الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرًا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله، ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة علي خير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعافي عبد الرحمن أبو زهرة من كورونا وخروجه من المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.