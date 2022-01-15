ريهام عبدالغفور تستعد لتصوير أولى مشاهد «أزمة في منتصف العمر»

تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور السباق الرمضاني المقبل، بعمل درامي تلفزيوني جديد يحمل عنوان «أزمة في منتصف العمر»، بقيادة المخرج كريم العدل.

وتعكف «ريهام»، خلال الفترة الحالية على التحضيرات اللازمة والتجهيزات الأخيرة استعدادًا لبدء التصوير خلال الأيام القلية المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء المخرج كريم العدل من معاينة أماكن التصوير وإنهاء التعاقدات مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل.

وكانت ريهام قد كشفت أنها تستعد لبطولة مسلسلين، الأول مع الفنان محمد فراج من خلال مسلسل الغرفة 207 وهو مسلسل يتضمن 10 حلقات تدور أحداثه في إطار الرعب، أما المسلسل الثاني مع الفنان إياد نصار والمخرجة مريم ناعوم، ولكنهم لم يستقروا على اسمه حتى الآن.

وتظهر ريهام عبدالغفور خلال الأحداث في مسلسل «الغرفة 207» بشخصية مختلفة تسيطر عليها حالة من الغموض الذي تكشفه الأحداث على مدار 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الشهر المقبل.

مسلسل الغرفة 207 بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، محمد إبراهيم يسري، مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبوعوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.