حسن شاكوش: هغني رومانسي بس المهرجانات أكل عيش

كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن أعمالة الفنية الجديدة، وإنه خلال الفترة المقبلة يقدم أكثر من أغنية وديو مع العديد من المطربين أبرزهم محمود الليثي.

ظهر حسن شاكوش خلال بث لايف عبرحسابه الشخصي بموقع انستجرام وتحدث عن أعماله الجديدة وقال: في أكتر من أغنية حلوين، طرب ومهرجانات، وأغاني ديو مع محمود الليثي، وعمر كمال، وإسماعيل الليثي، وحمو بيكا.

وأضاف حسن شاكوش: عامل أغنيتين رومانسي يارب يعجبكوا وفي أغاني طرب بس الأساسي مهرجانات هي أكل العيش.

وأستكمل حسن شاكوش حديثه عن المهرجانات: المفروض خلاص ميكونش اسمه مهرجان، اسمها أغنية شعبية لأن فيها غناء ولحن، لكن المهرجان مفيهوش لا غناء ولا لحن.

وكان حسن شاكوش أحيا مؤخرا حفلا مع حمو بيكا في الرياض، ضمن حفلات أوتوفيل أو الكرنفال الدولي السعودي للسيارات.

ونشر شاكوش عدة فيديوهات له مع حمو بيكا في الفندق وأيضا السيارة أثناء وجودهما في الرياض.

سبب إيقاف حسن شاكوش

وفي سياق متصل توقف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء وذلك قرار من نقابة المهن الموسيقية بسبب ما وصفته بأنه ارتكب أفعال غير أخلاقية في الساحل الشمالي مع رضا البحرواي وذلك في شهر أكتوبر الماضي.

وتعد آخر الأغاني التي قدمتها حسن شاكوش هي أغنية وياك منذ 3 أشهر من ألحان إسلام ساسو.