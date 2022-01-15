إصابة ناهد السباعي بفيروس كورونا

أعلنت ناهد السباعي عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال بوست كتبته على الإنستقرام وكتبت عليه: "ايجابي كورونا الحمد لله علي كل شيء اي حد قابلني ياخد باله و كل الناس تخلي بالها لان الانتشار المره ديه قوي جدا".

وضرب كورونا الوسط الفني، فشهد الوسط إصابة عدد كبير من الفنانين بفيروس كورونا وكان منهم أحمد حاتم وتامر حبيب وإدوارد وياسين السقا ووالدته الإعلامية مها الصغير وشذى ومنة بدر تيسيير ودوللي شاهين وأحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد اللي اتعافت من الفيروس زالسيناريست أيمن سلامة وكريم محمود عبد العزيز و ومحمد كيلاني ونجلاء بدر التي أعلنها عن إصابتها بمتحور أوميكرون وأكدت أنها في حالة تحسن.

ومن الفنانين الكبار في السن أصيب بفيروس كورونا كل من عبد الرحمن أبو زهرة ونقل على أثره لمستشفى العزل بالعجوزة إلا أن حالته الصحية تحسنت وخرج من المستشفى ويعيش في الفترة الحالية في فترة نقاهة، وكتب نجله أحمد عبد الرحمن أبو زهرة على الفيسبوك: "الحمد لله بابا خرج من المستشفي وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة علي خير".

وأصيب أيضا الفنان رشوان توفيق بالفيروس هو والفنانة مديحة حمدي والذي جمعهم الاسبوع الماضي أحد الندوات ثقافية ولكن حالتهم في وضع إستقرارولم تطلب النقل للمستشفى، وأصيب بكورونا أيضا المخرج الكبير علي بدرخان، ومن بين المصابين الإعلامية لميس الحديدي التي مازالت في فترة العزل، بينما عاد زوجها الإعلامي عمرو أديب مرة أخرى إلى ممارسة العمل الإعلامي.