هذه الفنانة الحسناء الشهيرة هي ابنة روجينا وأشرف زكي.. لن تتوقعوا من هي؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعد الثنائي أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا من أشهر الـ"كابلز" في الوسط الفني، لاسيما أنهما من الزيجات الفنية الشهيرة فى الوسط الفني. وتحظى علاقة روجينا وأشرف زكي باستقرار على مدار 25 عاماً، وبما أن الثنائي يعملان فى مجال الفن فالأول ممثل ونقيب الممثلين والثانية ممثلة كبيرة تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة، ما جعل ابنتيهما تسيران على خطاهما.

لن تتوقعوا من هي ابنة روجينا وأشرف زكي.. فنانة شهيرة يعد الثنائي أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا من أشهر الـ"كابلز" في الوسط الفني، لاسيما أنهما من الزيجات الفنية الشهيرة فى الوسط الفني. وتحظى علاقة روجينا وأشرف زكي باستقرار على مدار 25 عاماً، وبما أن الثنائي يعملان فى مجال الفن فالأول ممثل ونقيب الممثلين والثانية ممثلة كبيرة تعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة، ما جعل ابنتيهما تسيران على خطاهما.

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