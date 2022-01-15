نور قدري تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة نور قدري، منذ قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة المسحة التي أجرتها وأثبتت إيجابية إصابتها.

وشاركت “نور” صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلنًة إصابتها بفيروس كورونا وبدت عليها ملامح المرض.

وعلقت نور عليها قائلة: “انا الحمد الله positive خلو بالكوا من نفسكوا علشان الوضع صعب و الحالات كتيره جدا و ربنا يشفي كل مريض الحمد لله على كل شئ”.

وشاركت الفنانة نور قدري في الفيلم السينمائي "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

“نور قدري” هي مطربة وممثلة بدأت حياتها كممثلة في برامج الأطفال وبأدوار طفلة في مسلسلات مثل: سر الأرض، أوراق مصرية، والإمام ابن حزم. وتعرف عليها الجمهور كشابه ومحترفة من خلال دورها في فيلمي أولى ثانوي، وأسرار البنات سنة 2001.

وحصلت الفنانة نور قدري على بكالوريوس معهد الموسيقى العربية، وانضمت لفترة إلى فرقة أحلام بقيادة هاني شنودة سنة 2002، ثم اتجهت إلى التمثيل وعملت في عدد من المسلسلات ثم انقطعت عن الفن مدة خمس سنين، وعادة في العام 2016 من خلال مشاركتها في بطولة برنامج " snl ساترداي نايت لايف" بالعربي، والتي أدت من خلاله اسكتشات كوميدية مع باقي فريقها.