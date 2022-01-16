والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب: ياشيخة بطلي اللي إنتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي

ابو ظبي - احمد الجزار - هاجم أشرف صبري ابنته الفنانة ياسمين صبري واتهمها بالكذب في تصريحاتها الأخيرة والتي أوضحت فيها أنها عاشت حياة بسيطة ولم تحصل على كل ما ارادته

نشر والد ياسمين صورة لمدرسة ياسمين على حسابه بموقع “فيسبوك” وكتب عليها معلقًا “دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي أنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وأنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟”.

وتابع “أنا أفهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن أن واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لاني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC ارقي مدارس إسكندرية في وقتها”

وأضاف متحدثًا عن مستواها الدراسي “وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد كنت أروح دايما أقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور”.

واختتم حديثه متهم ابنته بالكذب قائلًا ” تطلع تدعي أنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده انتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان. وبتكدبي ليه؟ . حتاخدي نشان يعني على خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي إيه غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسأفلك. حتي أخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من اخر الدنيا عشانك! ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بطلي تجيبي سيرة عيلتك ابوكي اللي رباكي منك لله.”

يذكر أن ياسمين صبري تحدثت مؤخرًا في “سبيس” عبر تويتر وقالت أنها لم تكن طفلة تحصل على كل ما تريده ولكنها دربت عقلها الباطن على تخيل الحياة التي ترغب فيها.

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