أصيب بالسرطان 3 مرات وفقد الرئة اليمنى..صبري عبد المنعم يروي معاناته مع المرض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان صبري عبد المنعم كواليس إصابته بالسرطان 3 مرات في أماكن مختلفة من جسمه بدءا من عام 2001.

وخلال استضافته في برنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة، قال صبري عبد المنعم: “سنة 2001 أصبت بالسرطان أول مرة، وعملت أشعة بعد شعوري بآلام شديدة في ذراعي الشمال وتوجهت بها للدكتور، وعملنا عملية وتمت إزالة جزء كبير من أعلى ذراعي، وبعدها بدأت فترة علاج كيماوي وإشعاع”.

وأضاف: “في سنة 2002 شعرت بآلام شديدة في الرئة، وبعد عمل الأشعات واستشارة الدكتور عملنا عملية وشيلنا الرئة اليمين، ودخلت بعدها فترة علاج كيماوي وإشعاع لمدة طويلة”.

وتابع: “بعدها في 2004 شعرت بآلام شديدة في منطقة الصدر كلها، وجالي السرطان في الغشاء البلوري وهو مكان الجراحة غير ممكنة فيه، فاقترحت خضوعي للعلاج الكيماوي والإشعاعي بالتبادل يوم ويوم، وجربنا يوميا من أغسطس 2004 لإبريل 2005 لغاية ما تم العلاج”.

وأوضح صبري عبد المنعم أن فترة علاجه استمرت لمدة طويلة في مصر قبل أن يستكملها في السعودية، مشيرا إلى أنه قرر اعتبار نفسه يمثل دور ممثل يتم علاجه من السرطان، وساعدته هذه الفكرة في تقبل العلاج ببساطة.

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